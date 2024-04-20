Serhat Kalkınma Ajansı, TRA2 Bölgesi'nde turizme 1 Milyar 280 Milyon TL yatırım sağladı

Merkezi Kars'ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 14 yılda bölge turizmine 1 Milyar 280 Milyon TL yatırım sağladı.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'yı kapsayan TRA2 Bölgesi'nde turizmin gelişmesi için Serhat Kalkınma Ajansı 14 yıl boyunca önemli destekler verdi. Ajans ; proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği, fizibilite desteği ve teknik destek kapsamında toplam 134 projeye destek sağlayarak bölgeye 1 milyar 92 milyon TL yatırım yapılmasını sağladı.

Desteklenen projelerle bölgeye 1.092 milyar TL yatırım yapılırken, bu yatırımların 625.5 milyon TL'si Ajans desteğidir.

Ayrıca, Kars Valiliği himayelerinde Ajans tarafından hazırlanan ve uygulanan Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın otoritesi olduğu Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı kapsamında yaklaşık 188 milyon TL destek aldı.

Ajansın katkılarıyla hayata geçen projeler arasında; Otel, restoran, kafe gibi turizm işletmeleri, Tarihi binaların restorasyonu, Turistik alanların altyapısının geliştirilmesi, Yöresel ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması ve Turizme yönelik eğitimler ve kurslar yer alıyor.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle TRA2 Bölgesi'nde turizm önemli bir kalkınma sektörü haline geldi. Bölgeye gelen turist sayısı ve turizmden elde edilen gelir artarken, yeni istihdam imkanları da oluşturuldu.

Ajans, TRA2 Bölgesi'nin turizm potansiyelinin daha da iyi değerlendirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. - KARS