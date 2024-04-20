Üye Girişi
Haberler

Serhat Kalkınma Ajansı, TRA2 Bölgesi'nde turizme 1 Milyar 280 Milyon TL yatırım sağladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars merkezli Serhat Kalkınma Ajansı, 14 yılda TRA2 Bölgesi'nde turizmin gelişmesi için 1 Milyar 280 Milyon TL yatırım sağladı. Desteklenen projeler arasında otel, restoran, kafe gibi turizm işletmeleri, tarihi binaların restorasyonu ve turistik alanların geliştirilmesi yer alıyor.

Merkezi Kars'ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 14 yılda bölge turizmine 1 Milyar 280 Milyon TL yatırım sağladı.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'yı kapsayan TRA2 Bölgesi'nde turizmin gelişmesi için Serhat Kalkınma Ajansı 14 yıl boyunca önemli destekler verdi. Ajans ; proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği, fizibilite desteği ve teknik destek kapsamında toplam 134 projeye destek sağlayarak bölgeye 1 milyar 92 milyon TL yatırım yapılmasını sağladı.

Desteklenen projelerle bölgeye 1.092 milyar TL yatırım yapılırken, bu yatırımların 625.5 milyon TL'si Ajans desteğidir.

Ayrıca, Kars Valiliği himayelerinde Ajans tarafından hazırlanan ve uygulanan Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın otoritesi olduğu Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı kapsamında yaklaşık 188 milyon TL destek aldı.

Ajansın katkılarıyla hayata geçen projeler arasında; Otel, restoran, kafe gibi turizm işletmeleri, Tarihi binaların restorasyonu, Turistik alanların altyapısının geliştirilmesi, Yöresel ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması ve Turizme yönelik eğitimler ve kurslar yer alıyor.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle TRA2 Bölgesi'nde turizm önemli bir kalkınma sektörü haline geldi. Bölgeye gelen turist sayısı ve turizmden elde edilen gelir artarken, yeni istihdam imkanları da oluşturuldu.

Ajans, TRA2 Bölgesi'nin turizm potansiyelinin daha da iyi değerlendirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

turist Ajans Kars Turizm Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Can Kaya sağlık durumu nasıl? Hasan Can Kaya sakatlandı mı, neden sakatlandı? Hasan Can Kaya hastalığı ne? Kargolar Cumartesi açık mı 2024? Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 20 Nisan Cumartesi Survivor yeni bölüm! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi! Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir? Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title