Serdivan Belediyesi 2023 mali yılı ek ödenek bütçesi kabul edildi

Serdivan Belediyesi'nin 2023 Mali Yılı Ek Ödenek Bütçesi Programı, Belediye Meclis toplantısında görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Adem Kümbet başkanlığında gerçekleşen Kasım ayı ikinci toplantısında, tek maddeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı ek bütçe programı, yapılan oylama sonunda, oybirliği ile Meclis'ten geçti. Toplantıda konuşan ve bütçe hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Meclis Üyesi Cemil Kocacık, "Ek Bütçe teklifimizi; somut ihtiyaçları gözeterek, hizmet maliyetlerini mümkün olan en düşük düzeyde tutarak hazırladık" ifadelerini kullandı. - SAKARYA