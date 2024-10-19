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Serdar Özyurt, İstanbul'da Prestijli Oteli Satın Aldı

Serdar Özyurt, İstanbul'da Prestijli Oteli Satın Aldı
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Türk iş insanı Serdar Özyurt, yurt içindeki turizm yatırımlarını artırmak amacıyla İstanbul'daki bir prestijli oteli satın aldı. Otelin ismini 'Grand Harilton' olarak değiştiren Özyurt, savunma sanayisinde edindiği deneyimi turizm sektörüne yansıtacaklarını açıkladı.

Türk iş insanları, turizm yatırımlarında rotayı yurt dışından yurt içine çevirdi. Bu süreçte, savunma sanayisinde tanınan iş insanı Serdar Özyurt, İstanbul'daki prestijli otellerden birini satın aldı. Daha önce Suudi Arabistanlı iş insanı Mahmut Al Sakaar'a ait olan oteli devralan Özyurt, sektörde önemli bir adım atmış oldu.

Türk iş insanları, turizm yatırımlarında yönlerini yurt dışından yurt içine çevirdi. Savunma sanayisinde tanınan Serdar Özyurt, İstanbul'daki prestijli otellerden birini satın aldı. Daha önce Suudi Arabistanlı iş insanı Mahmut Al Sakaar'a ait olan oteli devralarak turizm sektörüne giriş yaptı.

Özyurt, oteli devralır devralmaz ismini "Grand Harilton" olarak değiştirdi.

Yatırım sonrası yaptığı açıklamada, turizm alanındaki yatırımlarının devam edeceğini belirten Özyurt, "Savunma sanayisindeki deneyimimizi turizm sektörüne de yansıtacağız. Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini artırmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Özyurt'un bu girişimi, hem savunma hem de turizm sektöründe yeni iş birliklerinin kapısını araladı. Yerli sermayenin önemine vurgu yapan Özyurt, otelin modernizasyonu ve hizmet kalitesinin artırılması için çeşitli projeler geliştireceklerini ifade etti.

Bu yeni yatırım, Türkiye'nin turizm alanındaki hedeflerine katkı sağlaması beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Türk İş Ekonomi Turizm

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