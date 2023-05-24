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Şerbetçiotu tarlalarında hummalı çalışma sürüyor

Şerbetçiotu tarlalarında hummalı çalışma sürüyor

Ekonomi Haberleri

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçiotu tarlalarında hummalı çalışma sürüyor.

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçiotu tarlalarında hummalı çalışma sürüyor.

Türkiye'de sadece Pazaryeri'nde yetişen başta içecek sanayisi, ilaç endüstrisi, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan endüstriyel bitki şerbetçiotu tarlalarında iplikleme mesaisi üretici çiftçiler tarafından devam ediyor. Pazaryeri ve köylerinde yaklaşık 400 üretici çiftçinin bin 300 dekar alanda geçim kaynağı olan şerbetçiotu tarlarında çiftçiler iplikleme mesaisi sürüyor. İlçede havaların yağışlı gitmesiyle çiftçiler bu yıl ürünlerinden yüksek rekolte beklerken yağışlar nedeniyle iplikleme çalışmasının geciktiğini belirtti. 2023 yılı şerbetçiotu alım fiyatı henüz belli olmazken, geçtiğimiz yıl şerbetçiotu kilogram başına aroma cinsi 28 lira, diğer cinsler 2 lira olarak TARBES ve OTGÜL kooperatifleri tarafından üreticinden alınmış, ülke ekonomisine yaklaşık 15 milyon lira katkı sağlamıştı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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