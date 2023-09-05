Giresun'da fındık hasatını bitirip kurutma telaşına düşen fındık üreticilerini hem rekolte hem de serbest piyasada oluşan fiyatlar memnun etmezken, tüm olumsuzluklara rağmen son dönemde serbest piyasada yükselmeye başlayan fındık fiyatları geleceğe dair umutları arttırıyor.

Serbest piyasada fındık fiyatları yükselme eğilimine girdi

GİRESUN - Giresun'da fındık hasatını bitirip kurutma telaşına düşen fındık üreticilerini hem rekolte hem de serbest piyasada oluşan fiyatlar memnun etmezken, tüm olumsuzluklara rağmen son dönemde serbest piyasada yükselmeye başlayan fındık fiyatları geleceğe dair umutları arttırıyor.

Giresun'da bahçelerindeki fındığı toplayan üreticiler, kırsal alanda havanın nemli olması ve çimenlik alanda fındığın zor kuruması sebebiyle sahile indi. Sahil boyu kaldırıma serdikleri fındıkları kurutmaya çalışan üreticiler geçen yıla göre rekoltenin az olduğu gibi serbest piyasada da fındık fiyatının düşük olduğunu ifade etti.

Giresun'un Yağmurca köyünden sahile fındık kurutmaya inen üreticilerden Minire Aksu, bu sene fındık masraflarını karşılayamadıklarından endişe duyduklarını kaydederek "Fındık iyi görünüyordu ancak hasat öncesi dolu yağışı ve ardından aşırı sıcaklar fındığın bir anda dökülmesine neden oldu. Dalda fındık kayboldu. Olan fındık için bahçeye girdiğimizde 700 liradan yevmiye alan bir işçi bir çuval fındık toplayamıyor. Bu da kendi masrafını çıkaramadığı anlamına geliyor. Bunun yanı sıra gübresiydi, bahçe altı temizlemesiydi, patoz parasıydı derken, şuan serbest piyasadaki fiyattan fındık satarsak masrafını kurtaramaz durumdadır" dedi.

Rekolte de düşük, serbest piyasada fiyatta düşük

Tekke köyünden Yeter Özcan ise "Bizim yamaç olan arazilerimizde fındık toplamak oldukça zor. Çoğu arazilerimizde araç yolu olmadığı için bir de taşıma masrafı bulunuyor. Bizim arazilerimizdeki fındık hasadı her haliyle maliyet üstüne maliyetli olduğundan bugünkü fiyatlardan memnun olmamız mümkün değil. Şuanda bırakın fındıktan gelir elde etmek kendi maliyetini karşılamamasından endişe duyuyoruz" diye konuştu.

Serbest piyasada fındık fiyatı yükselme eğiliminde

Serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğunu ifade eden fındık pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya ise "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tahmini rekolte açıklamasının yapmasının ardından fındık bahçelerinde yüzde 20 civarından bir dökülme yaşandı. Bu da rekoltede ciddi anlamda görülmektedir. Serbest piyasada 78 liradan başlayan fındık alımları bugün itibarıyla 84-85 liraya kadar yükseldi. Yani TMO'nun açıkladığı fiyatı buldu ve geçiyor diyebiliriz. Serbest piyasada fındık fiyatı haliyle arz ve talebe göre oluşmakta. Buna göre, açıklanan rekolteden düşük olduğunu göz önüne alacak olursak serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.