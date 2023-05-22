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Serbest piyasada döviz fiyatları haftaya yükselişle başladı

Serbest piyasada döviz fiyatları haftaya yükselişle başladı

Ekonomi Haberleri

Dolar 19,8220 liradan, euro ise 21,43 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 19,82 liradan alınan dolar 19,8220 liradan, 21,4280 liradan alınan euro ise 21,43 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 19,79 liradan, euro ise 21,34 liradan satılmıştı.

Dolar 19,8220 liradan, euro ise 21,43 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 19,82 liradan alınan dolar 19,8220 liradan, 21,4280 liradan alınan euro ise 21,43 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 19,79 liradan, euro ise 21,34 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Ekonomi Haberler

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