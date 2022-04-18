Serbest piyasada döviz fiyatları
AA - Murat Aslan - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada, saat 9.30 itibarıyla dolar 14,6440 liradan, avro 15,8140 liradan işlem görüyor.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada, saat 9.30 itibarıyla dolar 14,6440 liradan, avro 15,8140 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 14,6420 liradan alınan dolar 14,6440 liradan satılıyor. 15,8120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8140 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6300 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8200 lira olmuştu.
AA / Murat Aslan - Ekonomi