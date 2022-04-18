Serbest piyasada döviz fiyatları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest piyasada döviz fiyatları

AA - Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada, saat 9.30 itibarıyla dolar 14,6440 liradan, avro 15,8140 liradan işlem görüyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada, saat 9.30 itibarıyla dolar 14,6440 liradan, avro 15,8140 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada 14,6420 liradan alınan dolar 14,6440 liradan satılıyor. 15,8120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8140 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6300 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8200 lira olmuştu.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

İstanbul, dolar, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title