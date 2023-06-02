Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları Belli Oldu

İstanbul serbest piyasada dolar 20,9200 liradan, avro 22,5360 liradan güne başladı. Serbest piyasada 20,9180 liradan alınan dolar 20,9200 liradan satılıyor. 22,5340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 22,5360 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 20,8090 lira, avronun satış fiyatı ise 22,3190 lira olmuştu.