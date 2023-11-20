Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,7000 liradan, avro 31,3420 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 28,7000 liradan, avro 31,3420 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,6980 liradan alınan dolar, 28,7000 liradan satılıyor. 31,3400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,3420 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 31,1840 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ekonomi