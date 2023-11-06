Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,4250 liradan, avro 30,5160 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 28,4250 liradan, avro 30,5160 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,4230 liradan alınan dolar, 28,4250 liradan satılıyor. 30,5140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,5160 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,4110 lira, avronun satış fiyatı ise 30,4360 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ekonomi