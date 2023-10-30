Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,2520 liradan, avro 29,8190 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 28,2520 liradan, avro 29,8190 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,2500 liradan alınan dolar, 28,2520 liradan satılıyor. 29,8170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,8190 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,1890 lira, avronun satış fiyatı ise 29,8530 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ekonomi