Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,0470 liradan, avro 29,6620 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 28,0470 liradan, avro 29,6620 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,0450 liradan alınan dolar, 28,0470 liradan satılıyor. 29,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6620 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,0060 lira, avronun satış fiyatı ise 29,6380 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ekonomi