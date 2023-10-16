Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,8500 liradan, avro 29,3270 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 27,8500 liradan, avro 29,3270 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 27,8480 liradan alınan dolar 27,8500 liradan satılıyor. 29,3250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,3270 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 27,8110 lira, avronun satış fiyatı ise 29,2300 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ekonomi