Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,2040 liradan, avro 29,5480 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 27,2040 liradan, avro 29,5480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,2020 liradan alınan dolar, 27,2040 liradan satılıyor. 29,5460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,5480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,2030 lira, avronun satış fiyatı ise 29,5030 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi