Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,0000 liradan, avro 29,6540 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 27,0000 liradan, avro 29,6540 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 26,9980 liradan alınan dolar 27,0000 liradan satılıyor. 29,6520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6540 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 26,9650 lira, avronun satış fiyatı ise 29,7070 lira olmuştu
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi