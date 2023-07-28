Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9600 liradan, avro 29,6130 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9600 liradan, avro 29,6130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9580 liradan alınan dolar, 26,9600 liradan satılıyor. 29,6110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6130 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9430 lira, avronun satış fiyatı ise 29,6610 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi