Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9550 liradan, avro 29,8960 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9550 liradan, avro 29,8960 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9530 liradan alınan dolar, 26,9550 liradan satılıyor. 29,8940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,8960 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9530 lira, avronun satış fiyatı ise 29,8290 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi