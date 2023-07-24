Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9440 liradan, avro 29,9920 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9440 liradan, avro 29,9920 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 26,9420 liradan alınan dolar, 26,9440 liradan satılıyor. 29,9900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,9920 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 26,9360 lira, avronun satış fiyatı da 29,9400 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi