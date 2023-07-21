Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9040 liradan, avro 29,9840 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9040 liradan, avro 29,9840 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9020 liradan alınan dolar, 26,9040 liradan satılıyor. 29,9820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,9840 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,8670 lira, avronun satış fiyatı ise 30,1010 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi