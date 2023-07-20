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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Ekonomi Haberleri

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8650 liradan, avro 30,1350 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8650 liradan, avro 30,1350 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,8630 liradan alınan dolar, 26,8650 liradan satılıyor. 30,1330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,1350 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9010 lira, avronun satış fiyatı ise 30,1590 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

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