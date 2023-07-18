Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,3500 liradan, avro 29,6580 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 26,3500 liradan, avro 29,6580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,3480 liradan alınan dolar, 26,3500 liradan satılıyor. 29,6560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6580 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,3550 lira, avronun satış fiyatı ise 29,5860 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi