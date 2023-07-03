Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,0390 liradan, avro 28,3920 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 26,0390 liradan, avro 28,3920 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 26,0370 liradan alınan dolar, 26,0390 liradan satılıyor. 28,3900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,3920 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 25,7825 lira, avronun satış fiyatı da 28,4917 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi