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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Ekonomi Haberleri

İstanbul serbest piyasada dolar 25,3730 liradan, avro 27,6750 liradan haftaya başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 25,3730 liradan, avro 27,6750 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 25,3710 liradan alınan dolar 25,3730 liradan satılıyor. 27,6730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 27,6750 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 25,0710 lira, avronun satış fiyatı da 27,3040 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

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