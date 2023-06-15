Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekonomi Haberleri
İstanbul serbest piyasada dolar 23,5950 liradan, avro 25,5330 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 23,5950 liradan, avro 25,5330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,5930 liradan alınan dolar, 23,5950 liradan satılıyor. 25,5310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 25,5330 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 23,5900 lira, avronun satış fiyatı ise 25,6010 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi