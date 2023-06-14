Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 23,6720 liradan, avro 25,5050 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 23,6720 liradan, avro 25,5050 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,6700 liradan alınan dolar, 23,6720 liradan satılıyor. 25,5030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 25,5050 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 23,6330 lira, avronun satış fiyatı ise 25,4880 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi