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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Ekonomi Haberleri

İstanbul serbest piyasada dolar 23,6660 liradan, avro 25,5100 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,6660 liradan, avro 25,5100 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 23,6640 liradan alınan dolar, 23,6660 liradan satılıyor. 25,5080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 25,5100 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 23,6550 lira, avronun satış fiyatı ise 25,4390 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

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