Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 23,5730 liradan, avro 25,3410 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 23,5730 liradan, avro 25,3410 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 23,5710 liradan alınan dolar, 23,5730 liradan satılıyor. 25,3390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 25,3410 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 23,3610 lira, avronun satış fiyatı da 25,1360 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi