Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Ekonomi Haberleri

İstanbul serbest piyasada dolar 21,1340 liradan, avro 22,6020 liradan haftaya başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 21,1340 liradan, avro 22,6020 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 21,1320 liradan alınan dolar, 21,1340 liradan satılıyor. 22,6000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 22,6020 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 20,8850 lira, avronun satış fiyatı da 22,4460 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

İstanbul Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title