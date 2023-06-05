Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 21,1340 liradan, avro 22,6020 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 21,1340 liradan, avro 22,6020 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 21,1320 liradan alınan dolar, 21,1340 liradan satılıyor. 22,6000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 22,6020 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 20,8850 lira, avronun satış fiyatı da 22,4460 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi