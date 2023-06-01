Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 20,7750 liradan, avro 22,1830 liradan güne başladı. Serbest piyasada 20,7730 liradan alınan dolar, 20,7750 liradan satılıyor. 22,1810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 22,1830 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 20,7010 lira, avronun satış fiyatı ise 22,1090 lira olmuştu.