Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 20,6650 liradan, avro 22,1150 liradan güne başladı. Serbest piyasada 20,6630 liradan alınan dolar, 20,6650 liradan satılıyor. 22,1130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 22,1150 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 20,4020 lira, avronun satış fiyatı ise 21,8810 lira olmuştu