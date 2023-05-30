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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Ekonomi Haberleri

İstanbul serbest piyasada dolar 20,2270 liradan, avro 21,6130 liradan güne başladı. Serbest piyasada 20,2250 liradan alınan dolar, 20,2270 liradan satılıyor. 21,6110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,6130 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 20,0930 lira, avronun satış fiyatı ise 21,5160 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 20,2270 liradan, avro 21,6130 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 20,2250 liradan alınan dolar, 20,2270 liradan satılıyor. 21,6110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,6130 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 20,0930 lira, avronun satış fiyatı ise 21,5160 lira olmuştu

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

İstanbul Ekonomi Haberler

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