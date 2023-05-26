Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 19,9750 liradan, avro 21,4500 liradan güne başladı. Serbest piyasada 19,9730 liradan alınan dolar 19,9750 liradan satılıyor. 21,4480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4500 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 19,9340 lira, avronun satış fiyatı ise 21,3850 lira olmuştu.