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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Ekonomi Haberleri

İstanbul serbest piyasada dolar 19,8220 liradan, avro 21,4300 liradan haftaya başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,8220 liradan, avro 21,4300 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 19,8200 liradan alınan dolar, 19,8220 liradan satılıyor. 21,4280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4300 lira olarak belirlendi.

Perşembe günü doların satış fiyatı 19,7910 lira, avronun satış fiyatı da 21,3430 lira olmuştu.

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Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

İstanbul Ekonomi Haberler

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