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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Ekonomi Haberleri

İstanbul serbest piyasada dolar 19,6170 liradan, avro 21,3260 liradan haftaya başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,6170 liradan, avro 21,3260 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 19,6150 liradan alınan dolar, 19,6170 liradan satılıyor. 21,3240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,3260 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 19,5870 lira, avronun satış fiyatı da 21,3290 lira olmuştu.

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Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

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