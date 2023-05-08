Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,5020 liradan, avro 21,5260 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 19,5020 liradan, avro 21,5260 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 19,5000 liradan alınan dolar 19,5020 liradan satılıyor. 21,5240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,5260 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 19,4980 lira, avronun satış fiyatı da 21,4280 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi