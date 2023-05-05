Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4980 liradan, avro 21,5180 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4980 liradan, avro 21,5180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,4960 liradan alınan dolar 19,4980 liradan satılıyor. 21,5160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,5180 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,4910 lira, avronun satış fiyatı ise 21,4810 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi