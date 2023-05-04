Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, avro 21,5880 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, avro 21,5880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,4760 liradan alınan dolar 19,4780 liradan satılıyor. 21,5860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,5880 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,4750 lira, avronun satış fiyatı ise 21,5000 lira olmuştu
Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi