Üye Girişi
Haberi Paylaş
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Ekonomi Haberleri

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, avro 21,4640 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, avro 21,4640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 19,4760 liradan alınan dolar 19,4780 liradan satılıyor. 21,4620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4640 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 19,4660 lira, avronun satış fiyatı ise 21,3510 lira olmuştu

Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi

İstanbul Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title