Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, avro 21,4640 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, avro 21,4640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,4760 liradan alınan dolar 19,4780 liradan satılıyor. 21,4620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4640 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,4660 lira, avronun satış fiyatı ise 21,3510 lira olmuştu
Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi