Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4660 liradan, avro 21,3840 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4660 liradan, avro 21,3840 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 19,4640 liradan alınan dolar, 19,4660 liradan satılıyor. 21,3820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,3840 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 19,4540 lira, avronun satış fiyatı ise 21,4100 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi