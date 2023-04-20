Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4020 liradan, avro 21,2670 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4020 liradan, avro 21,2670 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,4000 liradan alınan dolar 19,4020 liradan satılıyor. 21,2650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,2670 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,4010 lira, avronun satış fiyatı ise 21,2660 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi