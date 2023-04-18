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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Ekonomi Haberleri

İstanbul serbest piyasada dolar 19,3980 liradan, avro 21,2260 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,3980 liradan, avro 21,2260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 19,3960 liradan alınan dolar 19,3980 liradan satılıyor. 21,2240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,2260 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 19,3860 lira, avronun satış fiyatı ise 21,1910 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi

İstanbul Ekonomi Haberler

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