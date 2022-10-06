Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Ekonomi Haberleri İstanbul serbest piyasada dolar 18,5710 liradan, avro 18,4290 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 18,5710 liradan, avro 18,4290 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,5690 liradan alınan dolar 18,5710 liradan satılıyor. 18,4270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4290 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,5820 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3100 lira olmuştu. Ekonomi Kaynak: AA / Duhan Değirmenci İstanbul Ekonomi Haberler

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