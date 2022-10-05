Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 18,5770 liradan, avro 18,5130 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5770 liradan, avro 18,5130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,5750 liradan alınan dolar 18,5770 liradan satılıyor. 18,5110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,5130 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5740 lira, avronun satış fiyatı ise 18,5240 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi