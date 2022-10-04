Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Ekonomi Haberleri İstanbul serbest piyasada dolar 18,5440 liradan, avro 18,2580 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 18,5440 liradan, avro 18,2580 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,5420 liradan alınan dolar 18,5440 liradan satılıyor. 18,2560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2580 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,5500 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1980 lira olmuştu. Ekonomi Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl İstanbul Ekonomi Haberler

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