Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Ekonomi Haberleri İstanbul serbest piyasada dolar 18,5490 liradan, avro 18,2320 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 18,5490 liradan, avro 18,2320 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,5470 liradan alınan dolar 18,5490 liradan satılıyor. 18,2300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2320 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,5300 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0410 lira olmuştu. Ekonomi Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl İstanbul Ekonomi Haberler

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