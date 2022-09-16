Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 18,2690 liradan, avro 18,2280 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2690 liradan, avro 18,2280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,2670 liradan alınan dolar 18,2690 liradan satılıyor. 18,2260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2280 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2530 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi