Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Ekonomi Haberleri İstanbul serbest piyasada dolar 18,2570 liradan, avro 18,2260 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 18,2570 liradan, avro 18,2260 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,2550 liradan alınan dolar 18,2570 liradan satılıyor. 18,2240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2260 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,2510 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3140 lira olmuştu. Ekonomi Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl İstanbul Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.