Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Ekonomi Haberleri İstanbul serbest piyasada dolar 18,2330 liradan, avro 18,4870 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 18,2330 liradan, avro 18,4870 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,2310 liradan alınan dolar 18,2330 liradan satılıyor. 18,4850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4870 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,2210 lira, avronun satış fiyatı ise 18,4560 lira olmuştu. Ekonomi Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl İstanbul Ekonomi Haberler

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