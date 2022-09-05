Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Ekonomi Haberleri İstanbul serbest piyasada dolar 18,2190 liradan, avro 18,0120 liradan haftaya başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 18,2190 liradan, avro 18,0120 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 18,2170 liradan alınan dolar 18,2190 liradan satılıyor. 18,0100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0120 lira olarak belirlendi. Cuma günü, doların satış fiyatı 18,2150 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2580 lira olmuştu. Ekonomi Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl İstanbul Ekonomi Haberler

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