Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Ekonomi Haberleri İstanbul serbest piyasada dolar 18,1790 liradan, avro 18,1040 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 18,1790 liradan, avro 18,1040 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,1770 liradan alınan dolar 18,1790 liradan satılıyor. 18,1020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1040 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,1700 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1570 lira olmuştu. Ekonomi Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl İstanbul Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.